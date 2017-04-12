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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29399728/
12 апреля 2017, 10:42 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Ахо, Рантанен и Хонка сыграют за сборную Финляндии на ЧМ-2017

Форварды Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»), Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш») и защитник Юлиус Хонка («Даллас Старз») сыграют за сборную Финляндии на ЧМ-2017, сообщает официальный сайт финской федерации хоккея.

20-летний Рантанен проводил первый полный сезон в НХЛ и набрал 39 (20+19) очков в 75 матчах. 19-летний Ахо занял пятое место в гонке бомбардиров среди новичков лиги, набрав 49 (24+25) очков в 82 матчах. 21-летний Хонка дебютировал в НХЛ и набрал 4 (1+3) очка в 16 матчах за «Старз».

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