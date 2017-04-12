Ахо, Рантанен и Хонка сыграют за сборную Финляндии на ЧМ-2017

20-летний Рантанен проводил первый полный сезон в НХЛ и набрал 39 (20+19) очков в 75 матчах. 19-летний Ахо занял пятое место в гонке бомбардиров среди новичков лиги, набрав 49 (24+25) очков в 82 матчах. 21-летний Хонка дебютировал в НХЛ и набрал 4 (1+3) очка в 16 матчах за «Старз».