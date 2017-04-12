Занковец объяснил выбор состава на ЧМ по хоккею и разъяснил ситуацию с Сен-Пьером

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— Эдуард Константинович, наконец увидели с командой Брэндона Боченски. Как оцениваете его физическую готовность?

— Боченски готов хорошо. Плюс, у нас есть время, чтобы быть готовыми еще лучше. Поэтому то, как он выглядит, внушает оптимизм.

— Другие игроки первого звена тоже вышли на лед позже основной команды. Хотя и раньше Боченски, но позже основной группы. Что скажете о них?

— Дело в том, что они и по ходу сезона получили нагрузку больше, чем большинством остальных игроков. Поэтому им необходимо было больше времени для восстановления.

— Решилось ли что-то по участию Мартена Сен-Пьера, ведь он продолжает тренироваться с командой? Будете ли его брать на товарищеские матчи?

— Сен-Пьер у нас есть, но я не могу сказать на 100 процентов, ведь не я этим занимаюсь. Но раз никто из руководства Федерации не остановил этот процесс, значит все нормально.

— Эдуард Константинович, тот список, который мы сегодня увидели, насколько он актуален, и увеличится ли он на товарищеские встречи?

— В этом списке у нас 21 полевой игрок и два вратаря. Это те ребята, которые едут с нами на товарищеские матчи. В окончательной заявке у нас 20 игрока и три вратаря. Соответственно, на одного игрока полевого заявка уменьшится, и добавится вратарь.

— И будет это Сергей Кудрявцев.

— Мы договорились, что Сергей играет за «Торпедо», но 19 числа вылетает в Киев. Он у нас вратарь номер два.

— Подскажите, почему игроки других клубов КХЛ не приглашались на сбор?

— Мы всех этих ребят видели в течение сезона. Не все они имеют казахстанский паспорт. Некоторые отказались. Те ребята, которые у нас в составе, на них мы рассчитываем, и в них мы уверены.

— Насколько сейчас готова сборная? Подведите итог сборов.

— Мы определились на 99 процентов с составом. Понятно, что могут быть травмы на тренировках и в предстоящих двух играх. Но в настоящий момент мы уверены, что вот эти ребята готовы. Боченски — капитан. Даллмэн и Семенов — ассистенты.

— Прокомментируете свой выбор в пользу текущих игроков.

— У них должны гореть глаза. Такой игрок будет иметь преимущество перед тем, который переутомился или переелся хоккеем. Ему уже совсем неинтересно играть весной. У тех, кто у нас, глаза горят достаточно сильно.

Напомним, с 22 по 28 апреля сборная Казахстана примет участие в группе «А» чемпионата мира в Киеве. За две путевки в элитный дивизион будут бороться сборные Казахстана, Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи.