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12 апреля 2017, 10:01 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Защитники «Флориды» Демерс и Мэтисон сыграют за сборную Канады на ЧМ

Защитники «Флориды Пантерз» Джейсон Демерс и Майк Мэтисон сыграют за сборную Канады на ЧМ-2017 во Франции и Германии.

Об этом сообщает журналист Miami Herald Джордж Ричардс.

Для 28-летнего Демерса это будет первый турнир в составе сборной. В текущем сезоне он набрал 28 (9+19) очков в 81 матче при показателе полезности «-14».

23-летний Мэтисон поедет на второй чемпионат мира подряд. На турнире в России он был признан лучшим защитником и выиграл золотую медаль. В текущем сезоне он набрал 17 (7+10) очков в 81 матче при показателе полезности «-5».

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