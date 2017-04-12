Защитники «Флориды» Демерс и Мэтисон сыграют за сборную Канады на ЧМ

Об этом сообщает журналист Miami Herald Джордж Ричардс.



Для 28-летнего Демерса это будет первый турнир в составе сборной. В текущем сезоне он набрал 28 (9+19) очков в 81 матче при показателе полезности «-14».



23-летний Мэтисон поедет на второй чемпионат мира подряд. На турнире в России он был признан лучшим защитником и выиграл золотую медаль. В текущем сезоне он набрал 17 (7+10) очков в 81 матче при показателе полезности «-5».