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12 апреля 2017, 9:24 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Sports.kz

Боченски станет капитаном сборной Казахстана на чемпионате мира

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Эдуард Занковец в беседе с журналистами рассказал о том, кто станет капитаном сборной Казахстана на чемпионате мира-2017 в Первом дивизионе, пишет Sports.kz.

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Эдуард <span class=error>Занковец</span> в беседе с журналистами рассказал о том кто станет капитаном сборной Казахстана на чемпионате мира-2017 в Первом дивизионе пишет Sports.kz. Увеличить
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Им стал нападающий астанинского «Барыса» Брэндон Боченски, ассистентами которого стали Кевин Даллмэн и Максим Семёнов.

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