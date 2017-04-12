Боченски станет капитаном сборной Казахстана на чемпионате мира
Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Эдуард Занковец в беседе с журналистами рассказал о том, кто станет капитаном сборной Казахстана на чемпионате мира-2017 в Первом дивизионе, пишет Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Им стал нападающий астанинского «Барыса» Брэндон Боченски, ассистентами которого стали Кевин Даллмэн и Максим Семёнов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter