Главный тренер «Тампы» Купер возглавит сборную Канады на ЧМ-2017 по хоккею
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» Джон Купер назначен главным тренером сборной Канады на чемпионат мира 2017 года. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации хоккея Канады.
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Отмечается, что ассистентами 49-летнего специалиста будут Джерард Галлант, Дэйв Хэкстол и Дэйв Кинг. В нынешнем сезоне «Тампа» под руководством Купера заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смогла пробиться в
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.
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