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12 апреля 2017, 0:12 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Главный тренер «Тампы» Купер возглавит сборную Канады на ЧМ-2017 по хоккею

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» Джон Купер назначен главным тренером сборной Канады на чемпионат мира 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

<em>МОСКВА 11 апреля. /ТАСС/.</em> Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) <span class=error>Тампа</span>-<span class=error>Бэй</span> Джон <span class=error>Купер</span> назначен главным тренером сборной Канады на чемпионат мира 2017 года. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Федерации хоккея Канады. Увеличить
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Отмечается, что ассистентами 49-летнего специалиста будут Джерард Галлант, Дэйв Хэкстол и Дэйв Кинг. В нынешнем сезоне «Тампа» под руководством Купера заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смогла пробиться в плей-офф.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

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