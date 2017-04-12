Главный тренер «Тампы» Купер возглавит сборную Канады на ЧМ-2017 по хоккею

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Отмечается, что ассистентами 49-летнего специалиста будут Джерард Галлант, Дэйв Хэкстол и Дэйв Кинг. В нынешнем сезоне «Тампа» под руководством Купера заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смогла пробиться в плей-офф.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.