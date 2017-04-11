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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29395703/
11 апреля 2017, 22:25 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Игроки «Детройта» Мразек и Ларкин примут участие в ЧМ-2017

Вратарь «Детройт Ред Уингз» Петр Мразек и нападающий Дилан Ларкин подтвердили своё участие в чемпионате мира 2017 года. Об этом сообщает журналист MLive Анзар Кхан.

Мразек в составе сборной Чехии принимал участие в чемпионате мира 2012 года, завоевав бронзу. Ларкин в составе сборной США выиграл бронзовые награды ЧМ-2015, а также участвовал в последнем чемпионате мира, где американцы заняли четвёртое место.

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