Игроки «Детройта» Мразек и Ларкин примут участие в ЧМ-2017
Вратарь «Детройт Ред Уингз» Петр Мразек и нападающий Дилан Ларкин подтвердили своё участие в чемпионате мира 2017 года. Об этом сообщает журналист MLive Анзар Кхан.
Мразек в составе сборной Чехии принимал участие в чемпионате мира 2012 года, завоевав бронзу. Ларкин в составе сборной США выиграл бронзовые награды ЧМ-2015, а также участвовал в последнем чемпионате мира, где американцы заняли четвёртое место.
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