Вратарь «Детройта» Ховард примет участие в ЧМ-2017 в составе сборной США
Вратарь «Детройт Ред Уингз» Джимми Ховард сыграет за сборную США на чемпионате мира 2017 года. Об этом сообщает журналист MLive Анзар Кхан.
В сезоне-2016/17 американец сыграл 26 матчей, в которых одержал 10 побед с процентом отражённых бросков 92,7 и коэффициентом надёжности 2,10. На международном уровне Ховард выступал на чемпионате мира 2012 года, а также был третьим вратарём сборной США на Олимпиаде-2014.
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