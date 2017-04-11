Вратарь «Детройта» Ховард примет участие в ЧМ-2017 в составе сборной США

В сезоне-2016/17 американец сыграл 26 матчей, в которых одержал 10 побед с процентом отражённых бросков 92,7 и коэффициентом надёжности 2,10. На международном уровне Ховард выступал на чемпионате мира 2012 года, а также был третьим вратарём сборной США на Олимпиаде-2014.