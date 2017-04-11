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11 апреля 2017, 19:36 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Джефф Блашилл назначен главным тренером сборной США на ЧМ-2017

Джефф Блашилл назначен главным тренером национальной сборной США на чемпионат мира 2017 года. Об этом сообщает USA Hockey. Мировое первенство пройдёт с 5 по 21 мая в Кёльне и Париже.

Блашилл впервые назначен главным тренером сборной США. В 2009 году он был тренером вратарей на МЧМ, а также помощником тренера на мемориале Ивана Глинки—2006. В настоящее время он возглавляет «Детройт Ред Уингз», который по итогам регулярного чемпионата не смог пробиться в плей-офф.

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