Джефф Блашилл назначен главным тренером сборной США на ЧМ-2017

Блашилл впервые назначен главным тренером сборной США. В 2009 году он был тренером вратарей на МЧМ, а также помощником тренера на мемориале Ивана Глинки—2006. В настоящее время он возглавляет «Детройт Ред Уингз», который по итогам регулярного чемпионата не смог пробиться в плей-офф.