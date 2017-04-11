Владислав Третьяк: Одну молодежь посылать на чемпионат мира нельзя

— Финал плей-офф КХЛ растянется на семь матчей?

— Не знаю. Но финал отличный. Ждем продолжения классной игры. В среду лечу в Санкт-Петербург, чтобы живьем посмотреть хоккей высокого уровня. Хочу застать последние матчи.

— Последние?

— Не ловите меня на слове. Посмотрим.

— Вопрос лучшему вратарю XX века. Как вам игра голкиперов — Василия Кошечкина и Игоря Шестеркина?

— Вы знаете, вратарь — это полкоманды, а в плей-офф даже больше. Пока вратари одни из самых заметных фигур на поле. Вратари и дисциплина — залог победы.

— Судейство соответствует уровню финала?

— Судейством всегда недовольна команда, которая проиграла. У всех бывают ошибки, в том числе и у судей. Порой очень грубые, очевидные. Помню, играли мы в 1974-м в Торонто. Владимир Петров забил гол — шайба вылетела в поле от туго натянутой сетки. А арбитр из Канады Том Браун стоял рядом, но гол не засчитал, хотя и красная лампочка зажглась, и весь зал видел шайбу в воротах. Тогда ведь системы «видеогол» не было. Потом вечером по телевизору показали, как шайба влетает в ворота и вылетает.

— Вопрос с неучастием игроков из НХЛ на Олимпиаде решен окончательно?

— Пока не готов ответить. Но в любом случае мы должны уважать решение НХЛ. Мы все время на связи с европейскими национальными федерациями, главой ИИХФ Рене Фазеля. Вот и сегодня намечена телефонная конференция, в ходе которой может что-то окончательно проясниться.

— В самое ближайшее время в Новогорск прибудут первый ласточки из НХЛ — вратарь Андрей Василевский, защитник Иван Проворов, нападающие Роман Любимов и Никита Кучеров. Стоит ли приглашать энхаэловцев на чемпионат мира? Может, правильнее было бы проверить как можно больше игроков из КХЛ? С прицелом на Олимпиаду?

— Я считаю, что чемпионат мира — серьезный турнир, где решаются серьезные задачи. Результат никто не отменял, надо бороться за победу. Поэтому нельзя играть только молодежным составом, команда должна выглядеть солидно. В 2013-м мы проиграли в группе французам, а потом в четвертьфинале — американцам. Все были недовольны. Мое мнение: энхаэловцы все равно нужны. Но формирует команду тренер, он будет решать, кого брать-приглашать. С каждым игроком — разговаривать и планировать.

А если «Вашингтон» или «Питтсбург» вылетят из Кубка Стэнли, а Овечкин или Малкин захотят приехать на чемпионат мира, разве можно их не взять?! Но я президент федерации хоккея, моя задача — не комплектовать команду, а обеспечить ей комфортные условия для подготовки и участия в турнирах.

— Вызванный на сбор Василевский вряд ли сыграет на Олимпиаде. А у Ильи Сорокина и Шестеркина — большие шансы поехать в Пхенчхан. Нужно ли сейчас приглашать вратаря из «Тампа-Бэй»?

— Не забывайте, что в плей-офф встречаются «Колумбус» — «Питтсбург». Может освободиться Сергей Бобровский, блестяще сыгравший на трех последних чемпионатах мира.

А Сорокин и Шестеркин — на подходе. Сорокин успешно играл год назад на чемпионате мира в Москве, Шестеркина признавали лучшим на этапах этого Евротура. Оба достойно играли на молодежном чемпионате мира.

— Есть ли у Овечкина хотя бы минимальный шанс сыграть в Пхенчхане?

— Сейчас очень сложно говорить об этом. В этом мире все возможно. Но мы должны уважать правила игры НХЛ, а они — наши и ИИХФ. В свое время Александр Радулов ездил на чемпионат мира, будучи дисквалифицированным в НХЛ.

— Новой информацией по этому наиважнейшему вопросу поделитесь?

— Сегодня у нас состоится телефонная конференция со всеми федерациями хоккея и главой ИИХФ Рене Фазелем. Может, на ней что-то прояснится?

— Известно, что чемпионат мира в Кельне и Париже будет транслировать «Матч ТВ». А Первый канала не отказался от показа первенства планеты?

— Знаю только про «Матч ТВ». А Первый канал раньше показывал финал, один четвертьфинал и два матча сборной России в группе.

— А что Кубок Первого канала? Сменит ли турнир спонсора и название?

— Пока новой информации о Кубке Первого канала у меня нет.