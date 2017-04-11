Герин и Друри займутся поиском игроков для сборной США на ЧМ-2017
Помощник генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз» Билл Герин и Крис Друри, занимающий аналогичную должность в «Нью-Йорк Рейнджерс», займутся поиском хоккеистов для сборной США на чемпионат мира.
В прошлом году американская команда проиграла сборной России в матче за бронзу со счётом 2:7. Чемпионат мира пройдёт с 5 по 21 мая во Франции и Германии. 2 мая сборная США проведёт контрольный матч против команды Италии.
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