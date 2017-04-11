Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. В сборную России на данный момент вызваны четыре игрока из Национальной хоккейной лиги: защитник Иван Проворов, форварды Роман Любимов (оба — «Филадельфия»), Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский (оба — «Тампа Бэй»).

«Тренерский штаб комплектует состав сборной России и отвечает за результат, но мое личное мнение, что мы должны выигрывать чемпионат мира, каждый чемпионат мира. Одну молодежь, на мой взгляд, приглашать неправильно. Если условно освободятся в плей-офф НХЛ Александр Овечкин или Евгений Малкин, как их не взять на чемпионат мира, если они будут готовы? Это дело тренера, кого брать, но я так скажу: мы, конечно, хоть и готовимся к Олимпиаде, это хорошо и важно, но команда должна выглядеть солидно», — сказал Третьяк журналистам.

Национальная хоккейная лига 3 апреля объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате на время проведения Олимпийских Игр 2018 года, и вопрос участия игроков лиги в Играх в Пхенчхане закрыт.