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11 апреля 2017, 13:22 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Третьяк: Подготовка к ОИ — это хорошо, но хоккеисты РФ должны выигрывать ЧМ-2017

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Подготовка к Олимпиаде в Пхенчхане важна, но сборная России по хоккею должна выигрывать чемпионат мира 2017 года, заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. В сборную России на данный момент вызваны четыре игрока из Национальной хоккейной лиги: защитник Иван Проворов, форварды Роман Любимов (оба — «Филадельфия»), Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский (оба — «Тампа Бэй»).

«Тренерский штаб комплектует состав сборной России и отвечает за результат, но мое личное мнение, что мы должны выигрывать чемпионат мира, каждый чемпионат мира. Одну молодежь, на мой взгляд, приглашать неправильно. Если условно освободятся в плей-офф НХЛ Александр Овечкин или Евгений Малкин, как их не взять на чемпионат мира, если они будут готовы? Это дело тренера, кого брать, но я так скажу: мы, конечно, хоть и готовимся к Олимпиаде, это хорошо и важно, но команда должна выглядеть солидно», — сказал Третьяк журналистам.

Национальная хоккейная лига 3 апреля объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате на время проведения Олимпийских Игр 2018 года, и вопрос участия игроков лиги в Играх в Пхенчхане закрыт.

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