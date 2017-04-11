«Без паники! Никита Кучеров поедет в Кельн». Инсайды по чемпионату мира

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Вы должны понимать, как работают медиа-технологии.

Лучший бомбардир «Тампы» Никита Кучеров давал интервью после сезона. Его команда не попала в плей-офф, настроение было угрюмым. И надо знать Кучерова — если он не хочет общаться, то репортерам лучше сразу пойти домой.

Я посмотрел видео этого интервью — оно длилось 75 секунд.

О своих 40 шайбах в этом сезоне Кучеров сказал так: «Вообще не думаю о голах. Главное — мы не попали в плей-офф».

— Может ли «Тампа» стать сильнее в следующем сезоне?

— Надеюсь.

— Джонатан Друин прибавил в этом году…

— Рад за него.

— Вы собираетесь на чемпионат мира?

— Не знаю.

— Вы будете скучать по нам, журналистам?

— Нет.

Даже такой шуткой не удалось расколоть Никиту!

Что было дальше? Один из репортеров дал твит о том, что Кучеров не уверен, приедет ли он в сборную России. А потом у нас это перевели и дали в новостях, что один из лучших хоккеистов мира стал чуть ли не отказником.

Спокойно, друзья, расслабьтесь. Переговоры с Кучеровым провел сам Алексей Жамнов — глава скаутской службы сборной России. Было это в Торонто, перед матчем «Тампы». Разговор длился не 75 секунд, а часа полтора. И проходил не в раздевалке, а в одном из заведений города.

Никита Кучеров дал понять, что он здоров, и приедет. Более того, он сам горит желанием сыграть за сборную России. И вспомним интервью «Советскому спорту», когда в конце марта Кучеров сказал нашему корреспонденту в Детройте в привычной манере: «Позовут в сборную — приеду. Не позовут — не приеду».

Кого еще ждать на чемпионате мира из игроков НХЛ? В команду вызван Андрей Василевский. Такое решение принял тренер по голкиперам Рашит Давыдов. Это нормальный ход, и 22-летний вратарь «Тампы», который еще доигрывает контракт новичка, такое приглашение заслужил.

В сумме вратарской бригаде сборной России на чемпионате мира будет 64 года — это еще Илья Сорокин (ЦСКА) и Игорь Шестеркин (СКА). Вот она, работа на перспективу.

Сергей Бобровский — я так понимаю, что обладателя «Везина Трофи"-2017 на чемпионате мира мы не увидим. Наверное, это правильно — Боб с трех последних турниров привез золото, серебро, бронзу. В этом сезоне у него был еще тяжелый Кубок мира. Да и «Коламбус» имеет шанс далеко пройти в плей-офф. По любому выходит, что Бобровскому лучше отдохнуть перед олимпийским сезоном.

Также из НХЛ ждут 20-летнего Ивана Проворова, которого признали лучшим защитником «Филадельфии». Дебютант умудрился сделать 166 блоков за сезон, это девятый показатель в лиге. А еще на просмотр пригласят Романа Любимова. Форвард нечасто попадал в основу «Флайерз», его контракт ($0,925 млн.) истекает. Возможно, Любимов вернется в ЦСКА с прицелом на Олимпиаду. Надо еще посмотреть, будут ли у Ромы достойные предложения из НХЛ.

Пока — четыре игрока из-за океана. Под вопросом пятый, Владислав Наместников. Очень хороший и перспективный форвард, но его будет трудно выдернуть на Олимпиаду с учетом отказа НХЛ.

И как понимаю, под энхаэловцев придержат одну-две вакансии для тех, кто вылетит после первого раунда Кубка Стэнли. То есть под лидеров и звезд.

Кто это может быть? Никита Зайцев («Торонто»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Артемий Панарин, Артем Анисимов («Чикаго»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

Кого-то из этого списка можем получить. Хотя по тому же Малкину стоит держать в уме его травму. Может, и Джино лучше дать отдых. Также не стоит беспокоить Александра Радулова, которому предстоит подписывать новый контракт в НХЛ. Игроков «Вашингтона» не называем, они пройдут «Торонто» в пяти-шести матчах.