«Без паники! Никита Кучеров поедет в Кельн». Инсайды по чемпионату мира
А что вы так всполошились? Кто сказал, что Никита Кучеров не приедет на чемпионат мира? Покажите мне этого человека!
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Вы должны понимать, как работают
Лучший бомбардир «Тампы» Никита Кучеров давал интервью после сезона. Его команда не попала в
Я посмотрел видео этого интервью — оно длилось 75 секунд.
О своих 40 шайбах в этом сезоне Кучеров сказал так: «Вообще не думаю о голах. Главное — мы не попали в плей-офф».
— Может ли «Тампа» стать сильнее в следующем сезоне?
— Надеюсь.
— Джонатан Друин прибавил в этом году…
— Рад за него.
— Вы собираетесь на чемпионат мира?
— Не знаю.
— Вы будете скучать по нам, журналистам?
— Нет.
Даже такой шуткой не удалось расколоть Никиту!
Что было дальше? Один из репортеров дал твит о том, что Кучеров не уверен, приедет ли он в сборную России. А потом у нас это перевели и дали в новостях, что один из лучших хоккеистов мира стал чуть ли не отказником.
Спокойно, друзья, расслабьтесь. Переговоры с Кучеровым провел сам Алексей Жамнов — глава скаутской службы сборной России. Было это в Торонто, перед матчем «Тампы». Разговор длился не 75 секунд, а часа полтора. И проходил не в раздевалке, а в одном из заведений города.
Никита Кучеров дал понять, что он здоров, и приедет. Более того, он сам горит желанием сыграть за сборную России. И вспомним интервью «Советскому спорту», когда в конце марта Кучеров сказал нашему корреспонденту в Детройте в привычной манере: «Позовут в сборную — приеду. Не позовут — не приеду».
Кого еще ждать на чемпионате мира из игроков НХЛ? В команду вызван Андрей Василевский. Такое решение принял тренер по голкиперам Рашит Давыдов. Это нормальный ход, и 22-летний вратарь «Тампы», который еще доигрывает контракт новичка, такое приглашение заслужил.
В сумме вратарской бригаде сборной России на чемпионате мира будет 64 года — это еще Илья Сорокин (ЦСКА) и Игорь Шестеркин (СКА). Вот она, работа на перспективу.
Сергей Бобровский — я так понимаю, что обладателя «Везина Трофи"-2017 на чемпионате мира мы не увидим. Наверное, это правильно — Боб с трех последних турниров привез золото, серебро, бронзу. В этом сезоне у него был еще тяжелый Кубок мира. Да и «Коламбус» имеет шанс далеко пройти в
Также из НХЛ ждут 20-летнего Ивана Проворова, которого признали лучшим защитником «Филадельфии». Дебютант умудрился сделать 166 блоков за сезон, это девятый показатель в лиге. А еще на просмотр пригласят Романа Любимова. Форвард нечасто попадал в основу «Флайерз», его контракт ($0,925 млн.) истекает. Возможно, Любимов вернется в ЦСКА с прицелом на Олимпиаду. Надо еще посмотреть, будут ли у Ромы достойные предложения из НХЛ.
Пока — четыре игрока
И как понимаю, под энхаэловцев придержат
Кто это может быть? Никита Зайцев («Торонто»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Артемий Панарин, Артем Анисимов («Чикаго»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).
Вот такой расклад. Мы увидим в Кельне
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