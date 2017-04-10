IIHF может увеличить число участников женского ЧМ до 10, сохранив «группу сильнейших»

В начале апреля стало известно, что число команд-участниц женского чемпионата мира по хоккею с 2019 года может быть увеличено с 8 до 10, при этом по аналогии с мужскими молодежным и юниорским чемпионатами мира состав двух групп по пять команд может быть «равным», без «группы сильнейших».

«Пока еще рано говорить о том, как изменится формат. Нет уверенности, что он изменится резко, все это еще обсуждается. Существует вариант, что число участников будет увеличено до десяти, но в группе А по-прежнему будут играть сильнейшие по рейтингу команды », — сказала Вотоловская по телефону.

Вопрос расширения женского чемпионата мира и изменений в формате будет рассмотрен на ежегодном конгрессе IIHF, который пройдет в мае.