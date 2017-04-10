IIHF может увеличить число участников женского ЧМ до 10, сохранив «группу сильнейших»
Международная федерация хоккея (IIHF) может увеличить количество участников женского чемпионата мира до 10, при этом сохранив деление на «группу сильнейших» и группу, в которой будут играть команды ниже рейтингом, заявила агентству «Р-Спорт» начальник отдела женского хоккея Федерации хоккея России (ФХР), член комитета женского хоккея IIHF Ольга Вотоловская.
В начале апреля стало известно, что число
«Пока еще рано говорить о том, как изменится формат. Нет уверенности, что он изменится резко, все это еще обсуждается. Существует вариант, что число участников будет увеличено до десяти, но в группе А
Вопрос расширения женского чемпионата мира и изменений в формате будет рассмотрен на ежегодном конгрессе IIHF, который пройдет в мае.
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