Василевский и Кучеров должны прибыть в расположение сборной РФ дней через 10
Голкипер клуба НХЛ «Тампа Бэй» Андрей Василевский дал согласие сыграть за сборную России на чемпионате мира 2017 года, вместе с форвардом «Лайтнинг» Никитой Кучеровым они должны прибыть в Москву дней через десять, сообщил агент российского вратаря Александр Тыжных.
Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. «Тампа» впервые с 2013 года не вышла в
«Василевский приедет в сборную России и выступит на чемпионате мира. Андрей вместе с Никитой Кучеровым должны прилететь в Москву дней через десять. Понятно, что точной даты пока нет», — сказал Тыжных агентству «Р-Спорт» по телефону.
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