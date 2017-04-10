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10 апреля 2017, 22:30 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Василевский и Кучеров должны прибыть в расположение сборной РФ дней через 10

Голкипер клуба НХЛ «Тампа Бэй» Андрей Василевский дал согласие сыграть за сборную России на чемпионате мира 2017 года, вместе с форвардом «Лайтнинг» Никитой Кучеровым они должны прибыть в Москву дней через десять, сообщил агент российского вратаря Александр Тыжных.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. «Тампа» впервые с 2013 года не вышла в плей-офф Кубка Стэнли. Василевский провел 50 матчей в регулярном сезоне-2016/17 (47 — с первых минут), в среднем за игру пропуская по 2,61 шайбы при 91,7% отраженных бросков. Кучеров, набравший 85 очков в «регулярке» НХЛ, в понедельник заявил, что не знает, сыграет ли на чемпионате мира.

«Василевский приедет в сборную России и выступит на чемпионате мира. Андрей вместе с Никитой Кучеровым должны прилететь в Москву дней через десять. Понятно, что точной даты пока нет», — сказал Тыжных агентству «Р-Спорт» по телефону.

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