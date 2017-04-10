Патрик Лайне не сыграет за сборную Финляндии на чемпионате мира — 2017
Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне не сыграет за сборную Финляндии на чемпионате мира 2017 года.
Об этом сообщает журналист Скотт Биллек.
18-летний Лайне провёл дебютный сезон в НХЛ и финишировал на втором месте по набранным очкам среди новичков. На его счету 64 (36+28) результативных балла в 73 матчах. На чемпионате мира 2016 года Лайне в составе сборной Финляндии завоевал серебряные награды и был признан самым ценным игроком турнира.
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