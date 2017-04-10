Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29381901/
10 апреля 2017, 21:42 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Патрик Лайне не сыграет за сборную Финляндии на чемпионате мира — 2017

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне не сыграет за сборную Финляндии на чемпионате мира 2017 года.

Об этом сообщает журналист Скотт Биллек.

18-летний Лайне провёл дебютный сезон в НХЛ и финишировал на втором месте по набранным очкам среди новичков. На его счету 64 (36+28) результативных балла в 73 матчах. На чемпионате мира 2016 года Лайне в составе сборной Финляндии завоевал серебряные награды и был признан самым ценным игроком турнира.

Сборная Финляндии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Василевский и Кучеров должны прибыть в расположение сборной РФ дней через 10

Голкипер клуба НХЛ «Тампа Бэй» Андрей Василевский дал согласие сыграть за сборную России на чемпионате мира 2017 года, вместе с форвардом «Лайтнинг» Никитой Кучеровым они должны прибыть в Москву дней через десять, сообщил агент российского вратаря Александр Тыжных.
Еще 1 новость  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!