Кучеров не знает, сыграет ли за сборную России на чемпионате мира—2017

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Об этом сообщает журналист Tampa Bay Times Джо Смит.



Ранее ФХР вызвала в сборную вратаря «Тампы» Андрея Василевского и Кучерова. Голкипер подтвердил, что едет в национальную команду.



В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ россиянин набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах.