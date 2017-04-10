Кучеров не знает, сыграет ли за сборную России на чемпионате мира—2017
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сказал, что не знает, сыграет ли за сборную России на чемпионате мира 2017 года.
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Об этом сообщает журналист Tampa Bay Times Джо Смит.
Ранее ФХР вызвала в сборную вратаря «Тампы» Андрея Василевского и Кучерова. Голкипер подтвердил, что едет в национальную команду.
В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ россиянин набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах.
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