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10 апреля 2017, 19:03 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Кучеров не знает, сыграет ли за сборную России на чемпионате мира—2017

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сказал, что не знает, сыграет ли за сборную России на чемпионате мира 2017 года.

Нападающий <span class=error>Тампа</span>-<span class=error>Бэй</span> Лайтнинг Никита Кучеров сказал что не знает сыграет ли за сборную России на чемпионате мира 2017 года. Увеличить
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Об этом сообщает журналист Tampa Bay Times Джо Смит.

Ранее ФХР вызвала в сборную вратаря «Тампы» Андрея Василевского и Кучерова. Голкипер подтвердил, что едет в национальную команду.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ россиянин набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах.

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