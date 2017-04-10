Тренеры национальной сборной Беларуси по хоккею скорректировали состав при подготовке к ЧМ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Наставник Дэйв Льюис и его помощники решили расстаться с Максимом Малютиным, Евгением Астанковым, Русланом Васильчуком, Андреем Белевичем, Никитой Комаровым и Павлом Боярчуком. Тренерский штаб поблагодарил ребят за проделанную работу. На следующей неделе сборная ждет приезда нападающего Шарля Лингле, а защитник Ник Бэйлен не примет участие в сборах национальной команды.

Во время подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже, сборная Беларуси уже провела два выездных матча в турнире Еврочеллендж с Латвией (0:1, 3:0).

Белорусские хоккеисты проиграли на выезде Латвии в ЕвровызовеМатч, прошедший в Даугавпилсе, не отличался большим количеством голевых моментов. Подопечные Дэйва Льюиса часто имели численное преимущество, но реализовать большинство не смогли. Хоккеисты сборной Беларуси добились уверенной победы над Латвией в ЕвровызовеУже в первом периоде Данила Карабань и Александр Когалев вывели гостей вперед 2:0. Решающую шайбу забросил голкипер белорусов Михаил Карнаухов в пустые ворота латвийцев в третьем периоде.

Ближайшие игры подопечные Дэйва Льюиса проведут 14 апреля в Жлобине и 15 апреля в Бобруйске со сборной Германии, 21 и 22 апреля в Гродно — с хоккеистами Швеции.