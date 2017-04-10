Дэйв Льюис: Перестраивать работу из-за Кульбакова нет времени. Нужно понимать, что его успехи — это пока успехи против 17−19-летних соперников
Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис после очередной тренировки команды ответил на вопрос, пригласит ли он в коллектив вратаря заокеанского «Янгстауна» Ивана Кульбакова.
Конечно, наслышан о его успехах, слежу за статистикой. Но у нас в кэмпе четыре голкипера, на них и будем опираться. Перестраиваться на работу с пятью уже просто не будет времени. И потом нужно понимать, что успехи Кульбакова — это пока успехи в противостоянии с 17−19-летними соперниками. На чемпионате же мира визави будут намного более опытными.
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