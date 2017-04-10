Конечно, наслышан о его успехах, слежу за статистикой. Но у нас в кэмпе четыре голкипера, на них и будем опираться. Перестраиваться на работу с пятью уже просто не будет времени. И потом нужно понимать, что успехи Кульбакова — это пока успехи в противостоянии с 17−19-летними соперниками. На чемпионате же мира визави будут намного более опытными.