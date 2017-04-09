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9 апреля 2017, 14:25 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Проворов и Любимов приедут в сборную России по хоккею после 15 апреля

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 9 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» нападающий Роман Любимов и защитник Иван Проворов присоединятся к сборной России после матчей олимпийской национальной команды в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

В воскресенье стало известно что Любимов Проворов а также игроки Тампы Никита Кучеров и Андрей Василевский получили приглашения в сборную России для участия в ЧМ. Увеличить
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В воскресенье стало известно, что Любимов, Проворов, а также игроки «Тампы» форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский получили приглашения в сборную России для участия в чемпионате мира. Их клубы не смогли пробиться в плей-офф НХЛ.

Олимпийская сборная России проведет матчи в рамках Евровызова с командой Франции в Челябинске 13 и 15 апреля. Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.
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