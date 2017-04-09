Проворов и Любимов приедут в сборную России по хоккею после 15 апреля

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье стало известно, что Любимов, Проворов, а также игроки «Тампы» форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский получили приглашения в сборную России для участия в чемпионате мира. Их клубы не смогли пробиться в плей-офф НХЛ.

Олимпийская сборная России проведет матчи в рамках Евровызова с командой Франции в Челябинске 13 и 15 апреля. Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.