Тревожно за Пхенчхан: хоккеистки РФ на предолимпийском ЧМ остались без медалей

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Сборная США выиграла четвертый турнир подряд и восьмой из последних десяти. По количеству титулов американки (8) все ближе подбираются к канадкам (10). Бронзовым призером в 12-й раз в истории стала сборная Финляндии.

Не свое место.

Сборная России лишь во второй раз за последние шесть лет не смогла пробиться в полуфинал. Национальная команда показала худший результат в текущем олимпийском цикле (в прошлом году сборная России выиграла бронзу, в 2015-м заняла четвертое место).

Россиянки на групповом этапе обыграли команду Финляндии (2:1), уступили американкам (0:7) и канадкам (0:8). Однако при текущем формате турнира результаты данного этапа не имеют принципиального значения. Главным матчем для сборной России была четвертая игра — против команды Германии в четвертьфинале.

И решающий матч россиянки проиграли, хотя забили уже на третьей минуте и вели в счете до 35-й. Допустив по одной ошибке во втором и третьем периодах, сборная России потерпела поражение — 1:2.

«К сожалению, команда не выполнила установку на игру. С одним забитым голом трудно рассчитывать на победу. Не смогли достучаться до девчонок, что надо лезть вперед и наглее играть перед чужими воротами. Было очень много индивидуальных действий, хотя призывали хоккеисток играть в передачу и сражаться друг за друга. Увы, не получилось», — заявил после поражения в четвертьфинале Алексей Чистяков, возглавивший национальную команду летом прошлого года и проводивший первый турнир в качестве главного тренера.

Российской сборной удалось завершить турнир на мажорной ноте — в матче за пятое место команда в серии буллитов (4:3) взяла верх над сборной Швеции. «В целом неровно прошли турнир и заняли не свое место. Рассчитывали попасть в четверку и бороться за медали, но не все получилось. Тем не менее, выводы сделаны», — сказал Чистяков.

Контракт специалиста рассчитан на год, и теперь, за десять месяцев до Игр в Пхенчхане, встает вопрос о продлении соглашения. Стоит отметить, что предыдущий главный тренер сборной России Михаил Чеканов в настоящий момент занимает пост советника президента Федерации хоккея России (ФХР) по вопросам женского хоккея.

Грядут перемены.

Сборная России по состоянию на сегодня покидает так называемую «группу сильнейших», так как не пробилась в четверку лучших команд турнира. Однако с большой вероятностью в мае на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) будут утверждены изменения в формате женского чемпионата мира. Ожидается, что по аналогии с молодежным и юниорским турнирами у мужчин, и в женском соревновании теперь будут участвовать 10 команд, разбитые на две «равные» группы.

С 1990 года, когда прошел первый чемпионат мира среди женщин, в турнире участвовали восемь команд (только в 2004 году — девять). Увеличение их числа на чемпионате мира 2019 года позволит плавно перейти к увеличению числа участниц олимпийского женского хоккейного турнира на Играх-2022 в Пекине также до десяти команд.

Следующий чемпионат мира пройдет в 2019 году в Финляндии. В годы Олимпиад турнир не проводится.