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8 апреля 2017, 9:39 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Женская сборная США стала чемпионом мира по хоккею

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Женская сборная США по хоккею в овертайме обыграла команду Канады со счетом 3:2 в финале чемпионата мира, который завершился в американском Плимуте.

В финальном матче американки победили команду Канады — 3:2. Увеличить
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Победную шайбу на 10-й минуте овертайма забросила Хилари Найт.

Третье место на чемпионате мира заняла команда Финляндии. Сборная России завершила турнир на пятом месте.

Женский чемпионат мира по хоккею проводится ежегодно с 1990 года. В финалах всех 18 турниров неизменно играли команды США и Канады, на счету американок теперь восемь титулов, у канадок — 10. Команда России 14 раз принимала участие в мировых первенствах, высшим достижением является третье место на турнирах 2001, 2013 и 2016 годов.
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