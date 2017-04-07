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7 апреля 2017, 23:39 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Хоккеистки сборной Швейцарии обыграли чешек и сохранили место в высшем дивизионе ЧМ

МОСКВА, 7 апр — Р-Спорт. Хоккеистки сборной Швейцарии обыграли команду Чехии на чемпионате мира в США и сохранили за собой место в высшем дивизионе турнира.

Третья встреча команд завершилась со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу швейцарских хоккеисток. Счет в серии до двух побед стал 2−1 в пользу сборной Швейцарии.

Сборная Чехии попала в высший дивизион, одержав победу в первом дивизионе чемпионата мира-2015.

Следующий чемпионат мира по хоккею среди женских команд пройдет в 2019 году в Финляндии.
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