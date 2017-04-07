Хоккеистки сборной Швейцарии обыграли чешек и сохранили место в высшем дивизионе ЧМ

Третья встреча команд завершилась со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу швейцарских хоккеисток. Счет в серии до двух побед стал 2−1 в пользу сборной Швейцарии.

Сборная Чехии попала в высший дивизион, одержав победу в первом дивизионе чемпионата мира-2015.

Следующий чемпионат мира по хоккею среди женских команд пройдет в 2019 году в Финляндии.