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7 апреля 2017, 20:22 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Vesti.kz

Юношеская сборная Казахстана по хоккею стартовала с поражения от Норвегии на чемпионате мира

Юношеская сборная Казахстана по хоккею (для игроков не старше 18 лет) стартовала с поражения на чемпионате мира в первом дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.

В первой встрече турнира в словенском городе Блед казахстанцы со счетом 1:2 уступили сверстникам из Норвегии.

В составе норвежцев дубль оформил Матиас Петтерсен, который на десятой минуте отличился в равных составах, а на 40-й — в большинстве. Автором единственной шайбы казахстанцев на 46-й стал Диас Атаханов.

Завтра, 8 апреля, сборная Казахстана проведет второй матч. Соперником станет Венгрия, а встреча начнется в 20:30 по времени Астаны. Также в группе А играют Германия, Дания и Франция.

Команды, которые займут первое и второе место, в следующем году будут играть в топ-дивизионе. Последний раз Казахстан выступал в сильнейшей лиге в 2003 году.

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