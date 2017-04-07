Юношеская сборная Казахстана по хоккею стартовала с поражения от Норвегии на чемпионате мира

В первой встрече турнира в словенском городе Блед казахстанцы со счетом 1:2 уступили сверстникам из Норвегии.

В составе норвежцев дубль оформил Матиас Петтерсен, который на десятой минуте отличился в равных составах, а на 40-й — в большинстве. Автором единственной шайбы казахстанцев на 46-й стал Диас Атаханов.

Завтра, 8 апреля, сборная Казахстана проведет второй матч. Соперником станет Венгрия, а встреча начнется в 20:30 по времени Астаны. Также в группе А играют Германия, Дания и Франция.