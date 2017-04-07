Юношеская сборная Казахстана по хоккею стартовала с поражения от Норвегии на чемпионате мира
Юношеская сборная Казахстана по хоккею (для игроков не старше 18 лет) стартовала с поражения на чемпионате мира в первом дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.
В первой встрече турнира в словенском городе Блед казахстанцы со счетом 1:2 уступили сверстникам из Норвегии.
В составе норвежцев дубль оформил Матиас Петтерсен, который на десятой минуте отличился в равных составах, а на 40-й — в большинстве. Автором единственной шайбы казахстанцев на 46-й стал Диас Атаханов.
Завтра, 8 апреля, сборная Казахстана проведет второй матч. Соперником станет Венгрия, а встреча начнется в 20:30 по времени Астаны. Также в группе А играют Германия, Дания и Франция.
Команды, которые займут первое и второе место, в следующем году будут играть в
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