Пока из игроков НХЛ в сборную России вызван только Иван Проворов

Ранее агент Проворова Марк Гандлер сообщил «Р-Спорт», что россиянин ответил согласием на приглашение в сборную России. При этом Гандлер не уточнил, когда именно Проворов присоединится к национальной команде.

«На данный момент можно говорить только о кандидатуре Проворова. По всем остальным игрокам НХЛ мы еще смотрим. В воскресенье “Филадельфия” проведет последний матч. Игрок пройдет определенные процедуры и присоединится к сборной» — сказал Никитин журналистам.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Проворов дебютировал в НХЛ в сезоне-2016/17. 20-летний хоккеист провел 80 игр, в которых набрал 28 очков (6 голов и 22 передачи) при показателе полезности «минус 10».