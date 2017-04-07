Инсайдер: Дюшейн, Маккиннон и Шайфли сыграют за сборную Канады на ЧМ-2017
Форварды «Колорадо Эвеланш» Мэтт Дюшейн и Нэтан Маккиннон, а также нападающий «Виннипега» Марк Шайфли сыграют за сборную Канады на ЧМ-2017 во Франции и Германии.
Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.
Хоккеисты уже выигрывали чемпионаты мира в составе сборной Канады: Маккиннон в 2015 году в Чехии, Шайфли в 2016 году в России, а Дюшейн играл на обоих этих турнирах.
В текущем сезоне НХЛ Шайфли набрал 81 (32+49) очко в 78 матчах за «Джетс». На счету Дюшейна — 41 (18+23) очко в 75 матчах за «Эвеланш», у Маккиннона — 51 (16+35) очко в 80 матчах.
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