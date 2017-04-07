Женская сборная Беларуси по хоккею обыграла Канаду в Мировой лиге

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После квалификации в Ванкувере, в ходе которой белоруски потерпели два поражения от Индии (0:1) и Уругвая (2:3) в ¼ финала им предстояло выдержать непростой экзамен во встрече с хозяевами турнира.

К 20-й минуте сборная Беларуси уступала 0:3. Возможно, столь ощутимое преимущество и отразилось на дальнейших действиях канадок и успокоило их. Перед самым перерывом Ольга Скиба, завершив розыгрыш штрафного-углового, один мяч отыграла — 1:3. В начале второго тайма Марина Никитина сократила отставание до минимума. Решающим для команды под руководством голландского специалиста Хермана Круиса стали розыгрыши стандартных положений. В самый тяжелый момент ответственность взяли на себя лидеры. Юлия Михейчик отличилась точным броском на 43-й минуте, Рита Батура уверенно использовала свой шанс после очередного розыгрыша штрафного-углового — 4:3.

В полуфинале второго раунда Мировой лиги белорусские хоккеистки встретятся с Индией. Матч состоится в ночь с 8 на 9 апреля. В другом полуфинале сыграют Чили и Уругвай.