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7 апреля 2017, 11:30 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | БЕЛТА

Женская сборная Беларуси по хоккею обыграла Канаду в Мировой лиге

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по хоккею обыграла Канаду в четвертьфинале второго раунда Мировой лиги со счетом 4:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К 20-й минуте сборная <span class=error>Беларуси</span> уступала 0:3. Возможно столь ощутимое преимущество и отразилось на дальнейших действиях канадок и успокоило их. Увеличить
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После квалификации в Ванкувере, в ходе которой белоруски потерпели два поражения от Индии (0:1) и Уругвая (2:3) в ¼ финала им предстояло выдержать непростой экзамен во встрече с хозяевами турнира.

К 20-й минуте сборная Беларуси уступала 0:3. Возможно, столь ощутимое преимущество и отразилось на дальнейших действиях канадок и успокоило их. Перед самым перерывом Ольга Скиба, завершив розыгрыш штрафного-углового, один мяч отыграла — 1:3. В начале второго тайма Марина Никитина сократила отставание до минимума. Решающим для команды под руководством голландского специалиста Хермана Круиса стали розыгрыши стандартных положений. В самый тяжелый момент ответственность взяли на себя лидеры. Юлия Михейчик отличилась точным броском на 43-й минуте, Рита Батура уверенно использовала свой шанс после очередного розыгрыша штрафного-углового — 4:3.

В полуфинале второго раунда Мировой лиги белорусские хоккеистки встретятся с Индией. Матч состоится в ночь с 8 на 9 апреля. В другом полуфинале сыграют Чили и Уругвай.

Финалисты второго раунда Мировой лиги получат право сыграть в полуфинальном этапе, в котором примут участие 12 лучших сборных мирового рейтинга. Матчи этой стадии пройдут в июне-июле в Йоханнесбурге и Брюсселе.

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