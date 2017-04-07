Женская сборная Беларуси по хоккею обыграла Канаду в Мировой лиге
7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по хоккею обыграла Канаду в четвертьфинале второго раунда Мировой лиги со счетом 4:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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После квалификации в Ванкувере, в ходе которой белоруски потерпели два поражения от Индии (0:1) и Уругвая (2:3) в ¼ финала им предстояло выдержать непростой экзамен во встрече с хозяевами турнира.
К 20-й минуте сборная Беларуси уступала 0:3. Возможно, столь ощутимое преимущество и отразилось на дальнейших действиях канадок и успокоило их. Перед самым перерывом Ольга Скиба, завершив розыгрыш
В полуфинале второго раунда Мировой лиги белорусские хоккеистки встретятся с Индией. Матч состоится в ночь с 8 на 9 апреля. В другом полуфинале сыграют Чили и Уругвай.
Финалисты второго раунда Мировой лиги получат право сыграть в полуфинальном этапе, в котором примут участие 12 лучших сборных мирового рейтинга. Матчи этой стадии пройдут в
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