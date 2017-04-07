Чистяков: Женская сборная России по хоккею на ЧМ заняла не свое место
Женская сборная России по хоккею, ставшая на чемпионате мира в США пятой, заняла на турнире не свое место — рассчитывали попасть в четверку и бороться за медали, заявил главный тренер национальной команды Алексей Чистяков.
Российские хоккеистки в четверг в серии буллитов в матче за пятое место проходящего в Плимуте (США) турнира обыграли шведок — 4:3.
«Если говорить в целом о турнире, неровно прошли его и заняли не свое место. Рассчитывали попасть в четверку и бороться за медали, но не все получилось. Тем не менее выводы сделаны. Спасибо девчонкам, которые сегодня сражались, проявили характер и вытащили тяжелейший матч», — цитирует Чистякова официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).
Сборная России после второго периода уступала шведкам 0:2, однако третий выиграла — 3:1.
«Когда команда уступала 0:2, сделали рокировки в составе и, я считаю, достучались до девчонок, нашли в перерыве нужные слова, привели примеры, что такие матчи вытаскиваются, нужно только проявить волю и характер, — отметил специалист. — Во втором периоде было много удалений.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter