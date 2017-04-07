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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29345295/
7 апреля 2017, 10:00 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Чистяков: Женская сборная России по хоккею на ЧМ заняла не свое место

Женская сборная России по хоккею, ставшая на чемпионате мира в США пятой, заняла на турнире не свое место — рассчитывали попасть в четверку и бороться за медали, заявил главный тренер национальной команды Алексей Чистяков.

Российские хоккеистки в четверг в серии буллитов в матче за пятое место проходящего в Плимуте (США) турнира обыграли шведок — 4:3.

«Если говорить в целом о турнире, неровно прошли его и заняли не свое место. Рассчитывали попасть в четверку и бороться за медали, но не все получилось. Тем не менее выводы сделаны. Спасибо девчонкам, которые сегодня сражались, проявили характер и вытащили тяжелейший матч», — цитирует Чистякова официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Сборная России после второго периода уступала шведкам 0:2, однако третий выиграла — 3:1.

«Когда команда уступала 0:2, сделали рокировки в составе и, я считаю, достучались до девчонок, нашли в перерыве нужные слова, привели примеры, что такие матчи вытаскиваются, нужно только проявить волю и характер, — отметил специалист. — Во втором периоде было много удалений. Где-то мы не соблюдали игровую дисциплину, некоторые же (удаления) были просто непонятно за что».
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