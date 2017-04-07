Чистяков: Женская сборная России по хоккею на ЧМ заняла не свое место

Российские хоккеистки в четверг в серии буллитов в матче за пятое место проходящего в Плимуте (США) турнира обыграли шведок — 4:3.

«Если говорить в целом о турнире, неровно прошли его и заняли не свое место. Рассчитывали попасть в четверку и бороться за медали, но не все получилось. Тем не менее выводы сделаны. Спасибо девчонкам, которые сегодня сражались, проявили характер и вытащили тяжелейший матч», — цитирует Чистякова официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Сборная России после второго периода уступала шведкам 0:2, однако третий выиграла — 3:1.