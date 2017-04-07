Семен Варламов: Я не смогу помочь сборной России на чемпионате мира

— Я чувствую себя гораздо лучше. Прошло уже два месяца после первой операции и шесть недель после второй. Планирую вернуться на лед и приступить к тренировкам в мае. Чемпионат мира? Нет, я пока не смогу помочь сборной. Но реабилитация идет очень хорошо. Уверен, что к началу следующего сезона буду готов на все 100 процентов, — заявил Варламов.

Напомним, в текущем сезоне Семен Варламов провел только 24 матча регулярного чемпионата НХЛ, пропуская 3,38 шайбы в среднем за игру.