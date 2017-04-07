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7 апреля 2017, 9:20 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Советский спорт

Семен Варламов: Я не смогу помочь сборной России на чемпионате мира

Вратарь «Колорадо» Семен Варламов рассказал о ходе своего восстановления после травмы.

— Я чувствую себя гораздо лучше. Прошло уже два месяца после первой операции и шесть недель после второй. Планирую вернуться на лед и приступить к тренировкам в мае. Чемпионат мира? Нет, я пока не смогу помочь сборной. Но реабилитация идет очень хорошо. Уверен, что к началу следующего сезона буду готов на все 100 процентов, — заявил Варламов.

Напомним, в текущем сезоне Семен Варламов провел только 24 матча регулярного чемпионата НХЛ, пропуская 3,38 шайбы в среднем за игру.
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