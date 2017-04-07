Хоккеистки сборной России победили шведок в матче за пятое место на ЧМ

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Сборная России уступала после второго периода со счетом 0:2, но в заключительной двадцатиминутке россиянки вышли вперед усилиями Людмилы Беляковой, Екатерины Смоленцевой и Ольги Сосиной. Шведки перевели игру в овертайм за две минуты до окончания основного времени. В итоге победитель определился в серии буллитов, решающую попытку исполнила Фануза Кадирова.

Ранее в четвертьфинале россиянки уступили команде Германии — 1:2.

В финале чемпионата мира сборная Канады сыграет с победителем матча между командами Германии и США.