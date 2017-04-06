Месяц до Кёльна. Каким будет состав сборной России на ЧМ-2017?

5 мая в Кёльне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. Сборная России сыграет на групповом этапе с США, Швецией, Словакией, Германией, Латвией, Данией и Италией. На данный момент наша команда ведёт подготовку к мировому первенству на базе олимпийской сборной под руководством Олега Браташа и Игоря Никитина. Но что если бы состав на чемпионат мира нужно было объявить прямо сейчас, за месяц то старта турнира? Мы представили свой список из 25 фамилий, исходя из участия хоккеистов в этапах Евротура и занятости в клубах НХЛ. Александра Овечкина. Евгения Малкина и других звёзд мы не стали рассматривать в качестве кандидатов, так как в Кёльн они смогут приехать только в случае раннего вылета своих клубов из розыгрыша Кубка Стэнли.





ВРАТАРИ

Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

Может случиться так, что сборная России отправится в Кёльн с самой молодой вратарской бригадой в истории, где голкиперу 1994 года рождения уготована роль самого опытного. В то время пока Семён Варламов залечивает травму, а Сергей Бобровский идёт за второй «Везиной», Андрей Василевский освобождается для сборной. Это был непросто сезон для уфимского воспитанника: он пережил и не лучшие времена в запасе, и чрезмерную игровую нагрузку, и смену роли в команде после обмена Бишопа. Сезон Василевский заканчивал в статусе основного вратаря «Тампа-Бэй», и не его вина, что «молнии» не смогли зацепиться за плей-офф.

Илья Сорокин (ЦСКА)

21-летний Сорокин уже не просто перспективный вратарь, а, пожалуй, сильнейший российский голкипер последних двух лет из тех, кто выступает по эту сторону Атлантики. За него говорит как кубковый опыт в составе ЦСКА, так и участие на домашнем чемпионате мира. Скомканная серия с «Локомотивом» не должна ему помешать поехать в Кёльн.



Игорь Шестёркин (СКА)

Плей-офф сверстник Сорокина начинал на скамейке запасных, но травма Микко Коскинена позволила ему напомнить о себе. Как выяснилось, Шестёркин нисколько не забронзовел, сидя на лавке. Игорь выиграл для СКА важные матчи серии с «Локомотивом», доказав, что он ничем не уступает финну. В сборной же Шестёркина наигрывали не меньше Сорокина. Знарок рассчитывает на этот тандем.





ЗАЩИТНИКИ

Антон Белов (СКА)

Какой последний крупный турнир прошёл без участия Антона Белова? На протяжении пяти последних чемпионатов мира этот защитник неизменно был в составе сборной России. Ездил он и на домашнюю Олимпиаду в Сочи. По сути, Белову не нашлось места только на Кубке мира, но там в принципе не было защитников из КХЛ, не считать же таковым Зайцева, который уже двумя ногами был в «Торонто». Нет поводов думать, что Знарок обойдётся без Белова в Кёльне. Это опытный игрок с отличными габаритами и балансом между обороной и атакой, присутствие которого необходимо достаточно молодой линии обороны.

Вячеслав Войнов (СКА)

Пока главное сомнение относительно Вячеслава Войнова — его состояние здоровья. Защитник, в семье которого недавно родился ребёнок, пока не сыграл ни одного матча в текущем плей-офф. Однако если он восстановится к финальной серии и успеет обрести форму, для сборной России он будет почти незаменим. Защитников, которые так же, как Войнов, водят шайбу и остро подключаются в атаку, в России не сыскать. Но главная его ценность в том, что Вячеслав — праворукий защитник. Зайцев с Марченко заняты в «Торонто», Любушкин скорее защитник-домосед, а игрок с правым хватом на синей линии для большинства нам жизненно необходим. Альтернатива Войнову всего одна — Игорь Ожиганов.

Дмитрий Куликов («Баффало»)

Клубный сезон сложился для Дмитрия Куликова непросто. На протяжении нескольких месяцев над ним витали слухи о возможном обмене. Он так и не смог стать лидером «Баффало», чему отчасти помешали травмы. Россиянин, заработавший ужасающий показатель полезности «-24», вполне может стать тем, кого отправят поднимать «Вегас». Однако рассматривать кандидатов исключительно через призму их клубных дел не стоит. Куликов был одним из ключевых защитников сборной России на Кубке мира, а на чемпионате мира его роль может только возрасти.

Иван Проворов («Филадельфия»)

В этом сезоне два защитника-новичка из России во весь голос заявили о себе. Но если Никита Зайцев хорошо знаком Знарку, а главное — вместе с «Торонто» он пробился в плей-офф, то Иван Проворов — это та кандидатура, которую нужно проверить вне зависимости от того, поедут ли энхаэловцы в Корею. Даже без скидки на возраст, а Ивану всего 20 лет, это тот редкий российский защитник, который проводит на льду много времени, выходит в ведущих парах и регулярно набирает очки в НХЛ. К слову, агент Проворова уже заявил, что тот отправится в Кёльн.

Илья Любушкин («Локомотив»)

Жёсткий защитник оборонительного плана, который даже в достаточно юном возрасте показывает зрелый хоккей. Бить соперников кость в кость, ловить шайбы на себя — это всё про Любушкина. «Железнодорожник» за минувший сезон стал незаменимым защитником для сборной России, и после Евротура Знарок наверняка позовёт его на чемпионат мира.

Виктор Антипин («Металлург» Мг)

Магнитогорец не первый год входит в элитный клуб российских защитников. И если для турниров вроде Кубка мира, где играют все сильнейшие на коробках канадского формата, Антипин — не самый очевидный кандидат, то на чемпионат мира миниатюрный защитник «Магнитки» ехать обязан. Тем более за плечами у него Прага-2015 и Москва-2016.

Алексей Береглазов («Металлург» Мг)

Не зря на младшего товарища Антипина заглядываются клубы НХЛ, а Крис Ли не стесняется раздавать ему комплименты. Береглазов — мощный защитник, умеющий пользоваться своими габаритами и отлично действующий на чужой половине площадки. В свои 22 года он стал для Знарка крепким игроком обоймы, проведя максимальное количество игр на Евротуре.

Богдан Киселевич (ЦСКА)

Воспитаннику череповецкого хоккея уже 27 лет, а его потолком в выступлениях за сборную до сих пор считался Евротур. Притом что в национальную команду его приглашал как Билялетдинов, так и Знарок. Поедет ли Киселевич на свой первый в карьере чемпионат мира? К этому есть все предпосылки. Прежде всего Богдан провёл действительно лучший сезон в карьере, став защитником первой пары ЦСКА. Как по статистике, так и по качеству игры он сделал шаг вперёд. Физически крепкий двусторонний защитник подходит под модель главного тренера сборной, но позовёт ли Знарок его одного, без постоянного напарника Игоря Ожиганова?





НАПАДАЮЩИЕ

Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)

Дебют Никиты Кучерова за взрослую сборную России пришёлся на Кубок мира, и мало кто может похвастать первым турниром такого высокого статуса. Полгода назад в Торонто он набрал три очка, разделив с группой игроков титул лучшего бомбардира нашей команды. Но так или иначе он оставался в тени более звёздных форвардов. Чемпионат мира в Кёльне и Париже может стать для Кучерова даже не минутой, а двумя неделями славы. Вокруг ни тебе Малкина, ни Овечкина, а место в ударном звене практически гарантировано. Но главное то, что вырос сам Кучеров. Мало того что он получил международный опыт, так ещё и минувший сезон провёл так, что о нём всерьёз заговорили как о претенденте на «Харт Трофи». Если бы «Тампа» всё-таки проползла в плей-офф, это была бы целиком и полностью заслуга российского нападающего.

Илья Ковальчук (СКА)

Персона Ильи Ковальчука интересна сама по себе. За свою карьеру он не раз проходил путь от изгоя до кумира и обратно. Вот и теперь кандидатура Ковальчука выглядит противоречиво. Мастер ли он? Безусловно. Проводит ли он лучший сезон в карьере? В карьере нет, но в КХЛ — возможно. Сильнее ли он при этом большинства игроков сборной? Однозначно. Непонятно другое: видит ли его Знарок на Олимпиаде в Корее и есть ли смысл в приглашении Ковальчука без травмированного Павла Дацюка, с которым они нащупали идеальное взаимопонимание в СКА. Такого же толка сомнение имеют место и в отношении связки Мозякин — Зарипов. Они по-прежнему вдвоём на голову превосходят всю лигу, но не пора ли сборной взять курс на омоложение? Мы же отдали предпочтение Илье по той простой причине, что Знарок его приглашал хотя бы на Кубок Первого канала, тогда как связку из Магнитогорска главный тренер сборной последовательно игнорирует.

Вадим Шипачёв (СКА)

В связи с травмой Дацюка, а также занятостью Малкина и Кузнецова роль главного диспетчера сборной России на чемпионате мира почти наверняка достанется Шипачёву. Можно сколько угодно говорить, что Вадим мягковат для НХЛ и невыразительно смотрелся на Кубке мира, но на этом уровне — он король. Лучший бомбардир московского чемпионата мира, на котором держится лучшее звено страны, не поедет в Кёльн только в случае форс-мажора.



Евгений Дадонов (СКА)

Всего два гола не хватило Евгению Дадонову, чтобы разделить с Ильёй Ковальчуком статус лучшего снайпера СКА в регулярном чемпионате. 30 шайб — его личный рекорд, а если проследить за карьерой челябинца в КХЛ, то мы увидим, что хотя бы на миллиметр, но он каждый год делает шаг вперёд. Дадонов ни разу не вызывался Знарком на Евротур, но то, что он в сентябре ездил на Кубок мира, автоматически записывает его в железные кандидаты на участие в чемпионате мира. Его связка с Шипачёвым — это то, от чего на двух последних мировых первенствах содрогались соперники сборной России.

Никита Гусев (СКА)

Один из лидеров «молодёжки» на МЧМ-2012 четыре года не надевал форму сборной России перед тем, как Знарок его позвал на Евротур. Но даже несмотря на то что его «химия» с Шипачёвым и Дадоновым не поддаётся сомнению, в сборной его выпускают с другими партнёрами. Так, на минувшем Кубке Карьяла Никита выходил с Барабановым и Прохоркиным. В чём причина того, что Знарок не спешит воссоздавать на международном уровне то, что отлично работает в СКА, не очень понятно. Гусев, набирающий в плей-офф в среднем по очку за игру, заслужил сыграть в Кёльне не меньше его более опытных партнёров. Тем более что Артемия Панарина в этот год Знарок может и не дождаться.

Максим Шалунов («Сибирь»)

Особо нет сомнений в том, что на чемпионат мира поедет питерское звено. За него говорит и кубковый опыт, и международный, и банальный класс. Тройка, которую принято называть «сибирской», этим пока похвастать не может. В плей-офф они играли гораздо меньше звена Шипачёва, на чемпионат мира из троих ездил один Санников, но мы всё-таки оцениваем шансы тройки Шалунова как достаточно высокие. Они продолжают играть вместе из турнира в турнир, а ключевым в их сочетании является челябинец с убойным кистевым броском, который он умеет скрывать чуть ли не лучше всех в лиге.

Сергей Шумаков («Сибирь»)

Форвард, который вот-вот сменит «Сибирь» на ЦСКА, ещё с прошлого сезона привлекается Знарком в сборную. Минимум 16 шайб за сезон — это та планка, которую Шумаков не опускает вот уже три года. А в этом сезоне КХЛ ни на ком не фолили так часто, как на Сергее. Помножьте эти его качества на сыгранность с Шалуновым и Санниковым и получите реального кандидата на ЧМ-2017. К тому же в недавнем контрольном матче с Латвией он отметился дублем. Это ли не показатель того, как Шумаков хочет поехать в Кёльн?

Степан Санников («Сибирь»)

Понятно, что капитаном на шведском этапе Евротура, а затем в контрольных матчах олимпийской сборной Санников стал из-за отсутствия Ковальчука, Дацюка и других авторитетных игроков. Однако среди тех, кто сейчас готовится к чемпионату мира под руководством Браташа и Никитина, он действительно один из самых взрослых и опытных. Степан — обладатель бронзы домашнего чемпионата мира и парень, который большую часть турнира играл в первом звене с Мозякиным и Дацюком. Возможно, это не его роль, но такому двужильному трудяге Знарок обязательно подыщет место в составе.

Владимир Ткачёв («Ак Барс»)

Казанец Ткачёв — это не только молодой лидер «Ак Барса» и центральный нападающий, но и лучший бомбардир сборной России в текущем сезоне Евротура. На его счету три шайбы и четыре голевые передачи, что в сумме на одно очко больше, чем у Анатолия Голышева. Ранее Владимир играл только на молодёжном чемпионате мира, но с тех пор прошло уже четыре года, он окреп, тактически «прокачался» под присмотром Билялетдинова и готов к новому шагу в карьере.

Иван Телегин (ЦСКА)

Вспоминая, на каком уровне Иван Телегин проводил прошлую весну, включая розыгрыш Кубка Гагарина и чемпионат мира, нельзя не придти к выводу, что этот сезон у него не задался. Три шайбы за весь клубный сезон — это не то, чего ждут от форварда, который совсем недавно ездил на Кубок мира. Однако в сборной у Знарка он традиционно играет более продуктивно, нежели в ЦСКА Квартальнова. Чего только стоит Кубок Первого канала, на котором Иван забросил две шайбы — почти столько же, сколько за полсотни матчей в форме «армейцев». То, что в Кёльне нам нужен такой боец, очевидно.

Валерий Ничушкин (ЦСКА)

Парадокс карьеры Валерий Ничушкина в том, что, дебютировав в 18 лет на домашней Олимпиаде, он до сих пор не сыграл ни на одном взрослом чемпионате мира. Два года назад Знарок приглашал его на заключительный этап Евротура, но от итогового состава в итоге отцепил. Тогда Валерий был незнаком главному тренеру сборной, тогда как сейчас не только выступает на его глазах в КХЛ, но и периодически вызывается в национальную команду. Ничушкин не отличается стабильностью, чередуя яркие матчи с абсолютно серыми. Он так и не стал для ЦСКА заменой Радулову, но игроков со столь же уникальным сочетанием таланта и здоровья в России по-прежнему наперечёт. Занять нишу форварда 3−4-го звена в Кёльне ему по силам.

Александр Бурмистров («Виннипег»)

Если бы в начале сезона кто-нибудь сказал, что Александр Бурмистров поедет со сборной России на чемпионат мира, его бы засмеяли. Да, казанец играл у Знарка и на победном чемпионате мира в Минске, и на домашнем в Москве, но больно уж тяжело у него складывались дела в «Виннипеге». Бурмистров не то что получал мало игрового времени, иногда он даже в состав не проходил. Ну какая тут сборная? Многое изменил переход в «Аризону». В стане «койотов» Александр получил более-менее приличных партнёров, место в большинстве, и отдача не заставила себя долго ждать. Учитывая, что ведущие центрфорварды либо заняты, либо травмированы, либо не имеют опыта игры на чемпионате мира, появление Бурмистрова в Кёльне вполне реально.

Владислав Наместников («Тампа-Бэй»)

На месте форварда «Тампы» можно представить Андрея Светлакова, который младше Наместникова на четыре года и регулярно вызывается Знарком на этапы Евротура. Гипотетически можно допустить, что тренеры сборной впервые обратят внимание на центрфорварда «Колорадо» Михаила Григоренко. Для чекинг-лайн есть ещё один «армеец» помимо Светлакова — Сергей Андронов. Не стоит забывать о Романе Любимове, который успешно сыграл на чемпионате мира в Москве. Мы же, несмотря на некий спад в игре Наместникова, сделаем ставку на участника Кубка мира. Вряд ли в Кёльне ему будет уготована принципиально иная роль, нежели в Торонто, но Владислав универсал, чем, собственно, и ценен.