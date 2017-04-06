Завтра сборная Казахстана по хоккею стартует на ЧМ
7 апреля юношеская сборная Казахстана (U 18) стартует на чемпионате мира 2017, который пройдет с 7 по 13 апреля в словенском городе Блед.
Соперниками наших парней будут команды Норвегии, Венгрии, Германии, Дании и Франции.
Расписание матчей юношеской сборной Казахстана
07.04.2017 Норвегия — Казахстан 21:30 *
08.04.2017 Казахстан — Венгрия 21:30 *
11.04.2017 Германия — Казахстан 01:00 *
11.04.2017 Казахстан — Дания 18:00 *
13.04.2017 Казахстан — Франция 21:30 *
*- вр. Астаны.
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