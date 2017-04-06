Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29337737/
6 апреля 2017, 14:40 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | PROСПОРТ - Казахстан

Завтра сборная Казахстана по хоккею стартует на ЧМ

7 апреля юношеская сборная Казахстана (U 18) стартует на чемпионате мира 2017, который пройдет с 7 по 13 апреля в словенском городе Блед.

Соперниками наших парней будут команды Норвегии, Венгрии, Германии, Дании и Франции.

Расписание матчей юношеской сборной Казахстана

07.04.2017 Норвегия — Казахстан 21:30 *

08.04.2017 Казахстан — Венгрия 21:30 *

11.04.2017 Германия — Казахстан 01:00 *

11.04.2017 Казахстан — Дания 18:00 *

13.04.2017 Казахстан — Франция 21:30 *

*- вр. Астаны.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Еще 2 новости  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»