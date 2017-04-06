Дэйв Льюис: Платт получил травму и не сможет помочь сборной Беларуси на чемпионате мира

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Платт травмирован и не сможет помочь команде на чемпионате мира. Что касается Лингле, то его команда уже завершила сезон. Связывался с Шарлем и пока у нас план такой: сейчас он на неделю слетает домой в Канаду, а потом готов присоединится к сборной. Но это еще не на сто процентов вариант, будем обсуждать его позже.



Примерно та же ситуация у Бэйлена. Он выразил готовность помочь команде.

И в чем загвоздка?

Хотя бы в том, что у нас есть неплохое поколение молодых защитников. Посмотрите, как в последнее время прибавили Хенкель или Лисовец.