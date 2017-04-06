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6 апреля 2017, 12:52 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | «Прессбол»

Дэйв Льюис: Платт получил травму и не сможет помочь сборной Беларуси на чемпионате мира

По окончанию четверговой тренировки сборной Беларуси по хоккею перед отъездом в Даугавпилс главный тренер команды Дэйв Льюис поделился новостями о возможности приезда в расположение сборной Ника Бэйлена, Шарля Лингле и Джеффа Платта.

По окончанию четверговой тренировки сборной <span class=error>Беларуси</span> по хоккею перед отъездом в Даугавпилс главный тренер команды <span class=error>Дэйв</span> <span class=error>Льюис</span> поделился новостями о возможности приезда в расположение сборной Ника <span class=error>Бэйлена</span> Шарля <span class=error>Лингле</span> и <span class=error>Джеффа</span> <span class=error>Платта</span>. Увеличить
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Платт травмирован и не сможет помочь команде на чемпионате мира. Что касается Лингле, то его команда уже завершила сезон. Связывался с Шарлем и пока у нас план такой: сейчас он на неделю слетает домой в Канаду, а потом готов присоединится к сборной. Но это еще не на сто процентов вариант, будем обсуждать его позже.

Примерно та же ситуация у Бэйлена. Он выразил готовность помочь команде.

И в чем загвоздка?

Хотя бы в том, что у нас есть неплохое поколение молодых защитников. Посмотрите, как в последнее время прибавили Хенкель или Лисовец.

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