Боченски должен присоединиться к сборной Казахстана до конца недели

Сборная Казахстана с 22 по 28 апреля примет участие в чемпионате мира в дивизионе 1, который пройдет в Киеве. Сборная Казахстана в четверг и пятницу проведет в Астане контрольные матчи с «Автомобилистом» (Екатеринбург).

«Боченски должен присоединиться к команде до конца недели, он не смог прибыть к началу сбора перед чемпионатом мира, так как ему требовалось дополнительное обследование», — сказал Каратаев по телефону.