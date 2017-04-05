Боченски должен присоединиться к сборной Казахстана до конца недели
Форвард астанинского «Барыса» Брэндон Боченски должен прибыть в расположение сборной Казахстана по хоккею до конца недели, сообщил агентству «Р-Спорт» ответственный секретарь Казахстанской федерации хоккея с шайбой (КФХ) Глеб Каратаев.
Сборная Казахстана с 22 по 28 апреля примет участие в чемпионате мира в дивизионе 1, который пройдет в Киеве. Сборная Казахстана в четверг и пятницу проведет в Астане контрольные матчи с «Автомобилистом» (Екатеринбург).
«Боченски должен присоединиться к команде до конца недели, он не смог прибыть к началу сбора перед чемпионатом мира, так как ему требовалось дополнительное обследование», — сказал Каратаев по телефону.
Боченски получил травму в конце регулярного чемпионата КХЛ, в результате чего пропустил большую часть
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