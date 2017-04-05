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5 апреля 2017, 19:34 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Спорт-Экспресс

Проворов сыграет за сборную России на чемпионате мира

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграет за сборную России на чемпионате мира-2017, который стартует 5 мая.

Эту информацию «СЭ» подтвердил агент 20-летнего игрока Марк Гандлер.

В своем первом сезоне в НХЛ Проворов, выбранный «Флайерз» на драфте-2015 под общим 7-м номером, набрал 28 (6+22) очков в 79 матчах при показателе полезности «-10». Отметим, что Проворов лидирует в стане «Летчиков» по среднему игровому времени, проводя почти 22 минуты на льду за матч. У ближайшего преследователя — Эндрю Макдональда — всего 20. В активе Проворова две серебряных медали молодежных чемпионатов мира в составе сборной России. (Игорь ЕРОНКО).

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