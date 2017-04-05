Кречин: Французский хоккеист Флери старается вернуться в строй к ЧМ-2017

Флери получил травму 18 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». После игры возглавлявший тогда «Куньулнь» Владимир Юрзинов-младший заявил, что игрок выбыл до конца сезона. Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне.

«Флери как может старается форсировать восстановление, хотя травму получил очень серьезную. Домашний чемпионат мира — это событие, которое случается раз в жизни, и я надеюсь, что Дамьен сумеет набрать форму к этому турниру. Он для него чрезвычайно важен», — сказал Кречин в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».