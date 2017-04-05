Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29318512/
5 апреля 2017, 8:45 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Кречин: Французский хоккеист Флери старается вернуться в строй к ЧМ-2017

МОСКВА, 5 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Французский хоккеист «Куньлуня» Дамьен Флери старается вернуться в строй к домашнему чемпионату мира, заявил генеральный менеджер китайского клуба Владимир Кречин.

Флери получил травму 18 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». После игры возглавлявший тогда «Куньулнь» Владимир Юрзинов-младший заявил, что игрок выбыл до конца сезона. Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне.

«Флери как может старается форсировать восстановление, хотя травму получил очень серьезную. Домашний чемпионат мира — это событие, которое случается раз в жизни, и я надеюсь, что Дамьен сумеет набрать форму к этому турниру. Он для него чрезвычайно важен», — сказал Кречин в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».

Сборная Франции
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Еще 7 новостей  Все новости
4 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Аделина Сотникова ушла к Евгению Плющенко