Кречин: Французский хоккеист Флери старается вернуться в строй к ЧМ-2017
МОСКВА, 5 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Французский хоккеист «Куньлуня» Дамьен Флери старается вернуться в строй к домашнему чемпионату мира, заявил генеральный менеджер китайского клуба Владимир Кречин.
Флери получил травму 18 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». После игры возглавлявший тогда «Куньулнь» Владимир
«Флери как может старается форсировать восстановление, хотя травму получил очень серьезную. Домашний чемпионат мира — это событие, которое случается раз в жизни, и я надеюсь, что Дамьен сумеет набрать форму к этому турниру. Он для него чрезвычайно важен», — сказал Кречин в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».
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