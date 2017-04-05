Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29317569/
5 апреля 2017, 7:59 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Хоккеистки сборной России не смогли пробиться в полуфинал ЧМ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею проиграла команде Германии со счетом 1:2 в матче ¼ финала чемпионата мира, который проходит в американском Плимуте.

<em>МОСКВА 5 апреля. /ТАСС/. </em>Женская сборная России по хоккею проиграла команде Германии со счетом 1:2 в матче ¼ финала чемпионата мира который проходит в американском Плимуте. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе российской сборной шайбу на третьей минуте встречи забросила Анна Шохина.

До этого россиянки заняли последнее место в отборочной группе, проиграв командам Канады и США с общим счетом 0:15.

В полуфинале сборная Германии встретится с командой США.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Еще 7 новостей  Все новости
5 апреля

Игрок "Оклахомы" Уэстбрук повторил рекорд НБА по количеству трипл-даблов за сезон

"Вашингтон" победил "Торонто", Овечкин обошел Могильного по очкам в НХЛ

Сергей Ковалев пообещал сокрушить Уорда в реванше