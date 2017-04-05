Хоккеистки сборной России не смогли пробиться в полуфинал ЧМ
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею проиграла команде Германии со счетом 1:2 в матче ¼ финала чемпионата мира, который проходит в американском Плимуте.
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В составе российской сборной шайбу на третьей минуте встречи забросила Анна Шохина.
До этого россиянки заняли последнее место в отборочной группе, проиграв командам Канады и США с общим счетом 0:15.
В полуфинале сборная Германии встретится с командой США.
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