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5 апреля 2017, 1:40 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Хоккеистки сборной Финляндии переиграли шведок и сыграют с канадками в полуфинале ЧМ

МОСКВА, 5 апр — Р-Спорт. Хоккеистки сборной Финляндии обыграли команду Швеции в матче ¼ финала чемпионата мира, который проходит в американском Плимуте.

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу финок.

В полуфинале чемпионата мира сборная Финляндии 6 апреля встретится с командой Канады. За вторую путевку в финал сборная США поборется с победителем матча между командами России и Германии.
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