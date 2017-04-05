Хоккеистки сборной Финляндии переиграли шведок и сыграют с канадками в полуфинале ЧМ
МОСКВА, 5 апр —
Р-Спорт. Хоккеистки сборной Финляндии обыграли команду Швеции в матче ¼ финала чемпионата мира, который проходит в американском Плимуте.
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу финок.
В полуфинале чемпионата мира сборная Финляндии 6 апреля встретится с командой Канады. За вторую путевку в финал сборная США поборется с победителем матча между командами России и Германии.
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