Хоккеистки сборной Финляндии переиграли шведок и сыграют с канадками в полуфинале ЧМ

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной России по хоккею пригласит на чемпионат мира всех сильнейших игроков, вне зависимости от того, выступают ли они в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) или Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.