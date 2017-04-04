Третьяк: Тренеры РФ пригласят на ЧМ сильнейших вне зависимости, играют они в КХЛ или НХЛ
МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной России по хоккею пригласит на чемпионат мира всех сильнейших игроков, вне зависимости от того, выступают ли они в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) или Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
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Ранее главный тренер команды Олег Знарок сообщил, что, несмотря на решение НХЛ не отпускать своих игроков на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане, сборная не намерена отказываться от игроков лиги на предстоящем чемпионате мира в Германии и Франции.
«Мы будем брать самых лучших, но из КХЛ, видимо, больше, потому что впереди Олимпийские игры, сказал Третьяк. — Нет речи о том, что мы не будем брать игроков из НХЛ, но больше будет игроков из КХЛ. Если Овечкин или Кучеров вылетят из
По словам Третьяка, последнее слово в определении состава остается за тренерским штабом. «Акцент будет сделан больше на КХЛ, потому что эти игроки будут на Олимпиаде. А из НХЛ на чемпионат мира тренеры сами будут выбирать, кого брать, я состав не формирую», — подчеркнул он.
Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России на предварительной стадии сыграет в Кельне.
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