Занковец рассказал об участии «легионеров» в тренировках и подготовке сборной Казахстана к ЧМ

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Сегодня в открытой тренировке сборной не приняли участие натурализованные игроки национальной команды Дастин Бойд, Брэндон Боченски, Найджел Доус и Кевин Даллмэн.

— Они сегодня тренировались по индивидуальной программе на земле, — начал Занковец. — Сегодня вечером они уже будут на льду, они здесь, в расположении сборной. С ними все нормально.

— Каков тренировочный план?

— Эта неделя у нас нагрузочная. Хороший тренировочный процесс, хорошие нагрузки. И у нас 6 числа в 18:30 тренировочный матч против «Автомобилиста». А на следующий день 7-го числа утренняя игра в 10:30, поэтому мы приглашаем всех желающих посетить наши матчи, поддержать команду. Затем мы остаемся, тренируемся в Астане, и 13-го числа мы вылетаем в Словению, там будет тренировочный матч против сборной Словении. И затем переезжаем в Италию. Одна игра против сборной Италии, и уже 20-го числа вылетаем на Украину.

— Что скажете о соперниках по предстоящему чемпионату мира?

— Сборная Австрии — хорошая команда. Это наша первая игра, она всегда тяжелая. Сборная Венгрии — последний матч. Я думаю, сборная Венгрии в каком-то роде является одним из фаворитов турнира. В прошлом году они выглядели неплохо в группе «А» в Санкт-Петербурге, обыграли в том числе сборную Беларуси. Поэтому я думаю, что нас ждет довольно-таки тяжелый турнир.

— Тот состав сборной, который сейчас на льду, он еще не полный?

— Да. У нас есть игроки, которые играют в усть-каменогорском «Торпедо». Есть игроки, которые играют в «Номаде» и «Темиртау», и за «Арлан».

— Сколько хоккеистов войдут в расширенный список?

— Вообще мы планировали 25 полевых игроков, плюс три вратаря. Но уже в Словению поедет 23 игрока и три вратаря.

— Кого рассматриваете в качестве первого вратаря, кого на второго и третьего?

— Пока не готов их разделить по позициям. Но три вратаря, которых мы держим в уме, плюс четвертый молодой, который у нас появился. Начнем с четвертого — Бояркин, 98 года, хороший, перспективный парень. Ну, а три первых вратаря у нас — Колесник, Кудрявцев и Полуэктов.

— Оцените форму Колесника. Он же весь сезон практически не играл.

— Виталий держал себя в форме, он был в команде, он тренировался, он готовился к играм так же, как и Карлссон и Пулен. Он участвовал в Азиатских играх, играл все игры. Поэтому, я думаю, что четыре товарищеские игры будет достаточно, чтобы ему набрать форму. Он будет в порядке, я уверен.

— Считается, что сборная Казахстана фаворит предстоящего турнира.

— Времени у нас достаточно, чтобы подготовиться. Единственная не очень приятная новость — Михайлис получил травму, выступая за «Торпедо». А так все остальные в строю. Казахстан, я думаю, что да, один из фаворитов. Плюс Австрия и Венгрия хорошие команды. Ну и не будем забывать, что любая другая команда может преподнести сюрприз, в том числе и Корея, и хозяева турнира всегда хорошо играют. Поэтому надо готовиться серьезно.

Ранее Занковец прокомментировал нахождение в расположении сборной Казахстана канадского форварда «Барыса» Мартена Сен-Пьера, сказав, что не заметил его во время тренировки.

С 22 по 28 апреля сборная Казахстана примет участие в группе «А» чемпионата мира в Киеве. За две путевки в элитный дивизион будут бороться сборные Казахстана, Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи.