Чистяков: Эмоции мешают хоккеисткам сборной России в матчах чемпионата мира в США
МОСКВА, 4 апр —
Р-Спорт. Эмоции мешают хоккеисткам сборной России в матчах чемпионата мира в Плимуте (США), считает главный тренер российской команды Алексей Чистяков.
Сборная России завершила групповой этап турнира разгромным поражением от сборной Канада — 0:8. Канадки вышли в полуфинал турнира напрямую, а россиянки, замкнувшие таблицу группы А, во вторник сыграют в четвертьфинале с лидером группы В сборной Германии.
«Нам сейчас стоит посидеть и крепко подумать, проанализировать допущенные ошибки, моменты, в которых мы уступаем и недорабатываем. Завтра у команды ключевой матч против сборной Германии. На игру против Канады девчонки хорошо настраивались. Наверное, в
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