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4 апреля 2017, 10:28 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Чистяков: Эмоции мешают хоккеисткам сборной России в матчах чемпионата мира в США

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт. Эмоции мешают хоккеисткам сборной России в матчах чемпионата мира в Плимуте (США), считает главный тренер российской команды Алексей Чистяков.

Сборная России завершила групповой этап турнира разгромным поражением от сборной Канада — 0:8. Канадки вышли в полуфинал турнира напрямую, а россиянки, замкнувшие таблицу группы А, во вторник сыграют в четвертьфинале с лидером группы В сборной Германии.

«Нам сейчас стоит посидеть и крепко подумать, проанализировать допущенные ошибки, моменты, в которых мы уступаем и недорабатываем. Завтра у команды ключевой матч против сборной Германии. На игру против Канады девчонки хорошо настраивались. Наверное, в какой-то степени перегорели, хотя все старались. Основная ошибка в том, что игроки теряют концентрацию. В какой-то момент эмоции перехлестывают, девчонки начинают лететь вперед без оглядки, из-за чего мы получаем контратаки и пропускаем шайбы», — сказал Чистяков, чьи слова приводятся на официальном сайте ФХР.
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