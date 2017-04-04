Эдуард Занковец: Сен-Пьер был сегодня на тренировке, да? Я его не заметил

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— Эдуард Константинович, прокомментируйте появление на тренировке сборной Мартена Сен-Пьера.

— Он был сегодня на тренировке, да? Я его не заметил… Нет, дело в том, что это означает, что он, может быть, выступит за сборную Казахстана. Но у нас есть еще один парень — Мельников, молодой игрок. Он тоже пока еще без гражданства Казахстана. Но мы надеемся, что в будущем он сможет. Поэтому говорить о том, что ребята, которые были на тренировке, будут играть на чемпионате мира, преждевременно, — сказал Занковец журналистам.

Напомним, ранее появилась информация, что Сен-Пьер будет играть за сборную Казахстана по хоккею.

С 22 по 28 апреля сборная Казахстана примет участие в группе «А» чемпионата мира в Киеве. За две путевки в элитный дивизион будут бороться сборные Казахстана, Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи.