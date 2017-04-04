Эдуард Занковец: Сен-Пьер был сегодня на тренировке, да? Я его не заметил
Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Эдуард Занковец прокомментировал нахождение канадского форварда «Барыса» на тренировке национальной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Эдуард Константинович, прокомментируйте появление на тренировке сборной Мартена
— Он был сегодня на тренировке, да? Я его не заметил… Нет, дело в том, что это означает, что он, может быть, выступит за сборную Казахстана. Но у нас есть еще один парень — Мельников, молодой игрок. Он тоже пока еще без гражданства Казахстана. Но мы надеемся, что в будущем он сможет. Поэтому говорить о том, что ребята, которые были на тренировке, будут играть на чемпионате мира, преждевременно, — сказал Занковец журналистам.
Напомним, ранее появилась информация, что
С 22 по 28 апреля сборная Казахстана примет участие в группе «А» чемпионата мира в Киеве. За две путевки в элитный дивизион будут бороться сборные Казахстана, Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter