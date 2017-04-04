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4 апреля 2017, 8:58 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Женская сборная США по хоккею обыграла команду Финляндии в матче ЧМ

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт. Женская сборная США по хоккею обыграла команду Финляндии в матче чемпионата мира в Плимуте (США).

Заключительная встреча группы А, прошедшая в понедельник, завершилась победой американок со счетом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1). Дублем у победителей отметилась Хилари Найт. Американки одержали три победы в трех матчах.

В параллельном матче тура в группе В сборная Швеции обыграла команду Чехии — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).
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