Женская сборная США по хоккею обыграла команду Финляндии в матче ЧМ
МОСКВА, 4 апр —
Р-Спорт. Женская сборная США по хоккею обыграла команду Финляндии в матче чемпионата мира в Плимуте (США).
Заключительная встреча группы А, прошедшая в понедельник, завершилась победой американок со счетом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1). Дублем у победителей отметилась Хилари Найт. Американки одержали три победы в трех матчах.
В параллельном матче тура в группе В сборная Швеции обыграла команду Чехии — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).
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