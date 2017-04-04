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4 апреля 2017, 8:56 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Российские хоккеистки сыграют с командой Германии в четвертьфинале ЧМ в США

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт. Женская сборная России по хоккею сыграет с командой Германии в четвертьфинале чемпионата мира в Плимуте (США).

<em>МОСКВА 4 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Женская сборная России по хоккею сыграет с командой Германии в четвертьфинале чемпионата мира в Плимуте (США). Увеличить
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По итогам трех туров группового этапа прямые путевки в полуфинал от группы А получили сборные США и Канады.

Россиянки, замкнувшие таблицу квартета А, во вторник сыграют в четвертьфинале с лидером группы В сборной Германии. Вторую четвертьфинальную пару сформировали сборная Финляндии (3-е место в группе А) и команда Швеции (2-я строчка в группе В).

В матчах за выживание встретятся аутсайдеры группы В сборные Швейцарии и Чехии.
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