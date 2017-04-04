Российские хоккеистки сыграют с командой Германии в четвертьфинале ЧМ в США
МОСКВА, 4 апр —
Р-Спорт. Женская сборная России по хоккею сыграет с командой Германии в четвертьфинале чемпионата мира в Плимуте (США).
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По итогам трех туров группового этапа прямые путевки в полуфинал от группы А получили сборные США и Канады.
Россиянки, замкнувшие таблицу квартета А, во вторник сыграют в четвертьфинале с лидером группы В сборной Германии. Вторую четвертьфинальную пару сформировали сборная Финляндии (3-е место в группе А) и команда Швеции (2-я строчка в группе В).
В матчах за выживание встретятся аутсайдеры группы В сборные Швейцарии и Чехии.
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