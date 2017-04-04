Сборная Казахстана натурализовала канадского форварда «Барыса» Сен-Пьера

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По информации портала, хоккеист уже прибыл в расположение национальной команды и тренируется во втором звене с Романом Старченко.

33-летний уроженец Оттавы провел за «Барыс» два сезона подряд и теперь имеет право выступать за казахстанскую сборную. Это уже пятый североамериканский легионер в составе национальной команды. Ранее за Казахстан были заиграны канадцы Кевин Даллмэн, Найджел Доус, Дастин Бойд и американец Брэндон Боченски.

Ранее сам Сень-Пьер изъявлял желание выступать за сборную Казахстана на международных турнирах. «Я никогда не играл на уровне сборных. Было бы неплохо попробовать сделать это в Казахстане. Канадцы Найджел Доус, Дастин Бойд и Кевин Даллмэн уже заиграны за сборную Казахстана. Если будет интерес к моей кандидатуре, я был бы рад представлять эту страну», — рассказал хоккеист.

В НХЛ канадец играл за «Чикаго Блэкхокс», «Бостон Брюинз» и «Монреаль Канадиенс», за которые в общей сложности провёл 39 матчей и набрал 8 (3+5) очков.

В КХЛ Сен-Пьер защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика», загребского «Медвешчака» и астанинского «Барыса», а также мытищинского «Химика» в Суперлиге. За эти клубы канадский центрфорвард сыграл 198 матчей и набрал 103 (33+70) очка.

Чемпионат мира в группе «А» первого дивизиона пройдет с 22 по 28 апреля в Киеве. За две путевки в элитный дивизион будут бороться сборные Казахстана, Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи.