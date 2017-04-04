Сборная Казахстана натурализовала канадского форварда «Барыса» Сен-Пьера
Канадский нападающий астанинского «Барыса» Мартен
Сен-Пьер будет играть за сборную Казахстана по хоккею. Об этом сообщает Шайба.kz.
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По информации портала, хоккеист уже прибыл в расположение национальной команды и тренируется во втором звене с Романом Старченко.
33-летний уроженец Оттавы провел за «Барыс» два сезона подряд и теперь имеет право выступать за казахстанскую сборную. Это уже пятый североамериканский легионер в составе национальной команды. Ранее за Казахстан были заиграны канадцы Кевин Даллмэн, Найджел Доус, Дастин Бойд и американец Брэндон Боченски.
Ранее сам
В НХЛ канадец играл за «Чикаго Блэкхокс», «Бостон Брюинз» и «Монреаль Канадиенс», за которые в общей сложности провёл 39 матчей и набрал 8 (3+5) очков.
В КХЛ
Чемпионат мира в группе «А» первого дивизиона пройдет с 22 по 28 апреля в Киеве. За две путевки в элитный дивизион будут бороться сборные Казахстана, Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи.
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