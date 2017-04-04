Хоккеистки сборной России уступили команде Канады со счетом 0:8 в матче ЧМ
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею проиграла команде Канады со счетом 0:8 в третьем матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в американском Плимуте.
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Россиянки во втором матче подряд не смогли забросить ни одной шайбы. 2 апреля команда уступила сборной США со счетом 0:7.
В группе А лидируют американки, набравшие шесть очков, команды России, Канады и Финляндии имеют в активе по три балла. Две лучшие сборные из группы напрямую выйдут в полуфинал соревнований, команды занявшие третье и четвертое места сыграют в четвертьфиналах с двумя лучшими сборными из квартета В. Место сборной России определится после заключительного матча группового этапа между командами США и Финляндии.
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