Хоккеистки сборной России уступили команде Канады со счетом 0:8 в матче ЧМ

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Россиянки во втором матче подряд не смогли забросить ни одной шайбы. 2 апреля команда уступила сборной США со счетом 0:7.

В группе А лидируют американки, набравшие шесть очков, команды России, Канады и Финляндии имеют в активе по три балла. Две лучшие сборные из группы напрямую выйдут в полуфинал соревнований, команды занявшие третье и четвертое места сыграют в четвертьфиналах с двумя лучшими сборными из квартета В. Место сборной России определится после заключительного матча группового этапа между командами США и Финляндии.