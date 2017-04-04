Хекстолл назначен главным тренером сборной Канады
Экс-голкипер «Филадельфии» Рон Хекстолл назначен главным тренером сборной Канады на чемпионат мира-2017, сообщает Hockey Canada.
В его штаб войдут Шон Берк, Скотт Салмонд и Ларри Карьерр. Ранее Хекстолл работал со сборной Канады на чемпионате мира-2014.
Чемпионат мира-2017 пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Канада сыграет в группе В против сборных Финляндии, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Норвегии, Франции и Словении.
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