Хекстолл назначен главным тренером сборной Канады

В его штаб войдут Шон Берк, Скотт Салмонд и Ларри Карьерр. Ранее Хекстолл работал со сборной Канады на чемпионате мира-2014.

Чемпионат мира-2017 пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Канада сыграет в группе В против сборных Финляндии, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Норвегии, Франции и Словении.