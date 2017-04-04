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4 апреля 2017, 0:41 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Спорт-Экспресс

Хекстолл назначен главным тренером сборной Канады

Экс-голкипер «Филадельфии» Рон Хекстолл назначен главным тренером сборной Канады на чемпионат мира-2017, сообщает Hockey Canada.

В его штаб войдут Шон Берк, Скотт Салмонд и Ларри Карьерр. Ранее Хекстолл работал со сборной Канады на чемпионате мира-2014.

Чемпионат мира-2017 пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Канада сыграет в группе В против сборных Финляндии, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Норвегии, Франции и Словении.

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