Хоккеистки РФ сыграют с канадками на ЧМ в траурных повязках в память о жертвах теракта

Ранее начальник отдела женского хоккея Федерации хоккея России Ольга Вотоловская сообщила ТАСС, что российская сторона намерена обсудить с организаторами возможность проведения минуты молчания перед игрой.

Взрыв случился на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Как сообщила журналистам глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, по официальной информации, в результате происшествия 47 человек пострадали, из них 10 погибли.

«Хоккеистки сборной России выйдут в траурных повязках. Минута молчания объявлена не будет», — сообщили в пресс- службе.

Матч Канада — Россия начнется в 22:35 мск.