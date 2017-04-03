Хоккеистки РФ сыграют с канадками на ЧМ в траурных повязках в память о жертвах теракта
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеистки женской сборной России сыграют в траурных повязках в заключительном матче предварительного раунда чемпионата мира с командой Канады в память о погибших в результате взрыва в метро
Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе национальной команды.
Ранее начальник отдела женского хоккея Федерации хоккея России Ольга Вотоловская сообщила ТАСС, что российская сторона намерена обсудить с организаторами возможность проведения минуты молчания перед игрой.
Взрыв случился на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Как сообщила журналистам глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, по официальной информации, в результате происшествия 47 человек пострадали, из них 10 погибли.
«Хоккеистки сборной России выйдут в траурных повязках. Минута молчания объявлена не будет», — сообщили в пресс- службе.
Матч Канада — Россия начнется в 22:35 мск.
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