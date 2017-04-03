Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29298470/
3 апреля 2017, 17:48 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Третьяк пожелал удачи юниорской сборной России на чемпионате мира—2017

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк обратился с напутствием к игрокам юниорской сборной России, сообщается на официальном сайте ФХР. 5 апреля российские хоккеисты отправятся в Словакию, где с 13 по 23 апреля пройдёт юниорский чемпионат мира 2017 года.

В своей речи Третьяк отметил важность дисциплины и точного следования тренерской установке, необходимость ответственного отношения к подготовке и уважения к себе и соперникам. В заключение Третьяк пожелал российским юниорам удачи в предстоящих играх турнира.

В настоящий момент сборная России U18 проходит сбор в Новогорске. 7 и 9 апреля юниоры сыграют в Братиславе выставочные матчи со сверстниками из Латвии и Канады. 13 апреля команда стартует на юниорском чемпионате мира в Спишска-Нова-Вес матчем со сборной Швеции.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!