Третьяк пожелал удачи юниорской сборной России на чемпионате мира—2017

В своей речи Третьяк отметил важность дисциплины и точного следования тренерской установке, необходимость ответственного отношения к подготовке и уважения к себе и соперникам. В заключение Третьяк пожелал российским юниорам удачи в предстоящих играх турнира.



В настоящий момент сборная России U18 проходит сбор в Новогорске. 7 и 9 апреля юниоры сыграют в Братиславе выставочные матчи со сверстниками из Латвии и Канады. 13 апреля команда стартует на юниорском чемпионате мира в Спишска-Нова-Вес матчем со сборной Швеции.