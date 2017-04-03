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3 апреля 2017, 17:28 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Число команд-участниц женского ЧМ может увеличиться с 8 до 10

Число-команд участниц женского чемпионата мира может быть увеличено с восьми до 10 в 2019 году. Об этом информирует официальный сайт турнира.

Решение будет принято на годовом конгрессе ИИХФ. Конгресс пройдёт в мае. Сообщается, что федерации стран-участниц ЧМ оповещены об идее. В ЧМ вовлечены 37 стран — они представляют шесть дивизионов. Топ-дивизион ЧМ включал в себя восемь команд, начиная с 1990 года. Исключение — 2004 год, так как в 2003-м ни одна команда не покинула элитный дивизион.

Если идея о 10 командах будет принята, то ни одна команда не покинет элитный дивизион ЧМ в 2017 году. Команды, выигравшие свои дивизионы, попадут на следующий уровень автоматически. В 2018 году ЧМ в элитном дивизионе проводиться не будет. Победители дивизионов перейдут на следующий уровень автоматически. Таким образом, в 2019 году в ЧМ примут участие 10 команд.
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