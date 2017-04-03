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3 апреля 2017, 16:51 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Число участников ЧМ по хоккею среди женщин может быть увеличено до десяти

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Количество участников женского чемпионата мира по хоккею может быть увеличено с восьми до десяти команд. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Отмечается, что совет федерации принял предложение женского комитета IIHF по увеличению числа команд — участниц турнира во время встречи, которая прошла в марте, и рекомендовал рассмотреть этот на конгрессе организации в мае. Изменения, если они будут приняты, вступят в силу с 2019 года.

Чемпионат мира по хоккею среди женщин проходит с 1990 года. Его победителями становились две сборные — Канады (10) и США (7). Чемпионат мира 2017 года проходит в американском Плимуте с 31 марта по 7 апреля.
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