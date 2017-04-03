Число участников ЧМ по хоккею среди женщин может быть увеличено до десяти

Отмечается, что совет федерации принял предложение женского комитета IIHF по увеличению числа команд — участниц турнира во время встречи, которая прошла в марте, и рекомендовал рассмотреть этот на конгрессе организации в мае. Изменения, если они будут приняты, вступят в силу с 2019 года.

Чемпионат мира по хоккею среди женщин проходит с 1990 года. Его победителями становились две сборные — Канады (10) и США (7). Чемпионат мира 2017 года проходит в американском Плимуте с 31 марта по 7 апреля.